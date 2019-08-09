Мінрегіон профінансує 28 проєктів оновлення соціальних об`єктів у Запорізькій області.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької ОДА.

«У Запорізькій області буде реалізовано 28 проєктів з реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціальної сфери (ЗОШ, ДНЗ, медичні заклади, гуртожитки) на суму 893,4 млн грн. Їх реалізація дозволить підтримати та поліпшити якість життя ВПО», - зазначили в ОДА.

Як зазначили в Управлінні зовнішніх відносин, одним із перших пройшов відбір проєкт реконструкції поліклініки з розширенням на 300 відвідувачів у м. Приморськ вартістю 45,9 млн грн. Очікується, що до жовтня цього року вона вже прийматиме відвідувачів.

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Усього Мінрегіон схвалив фінансування 294 проєктів загальною вартістю понад 7 млрд гривень. Це проєкти оновлення шкіл, дитсадків, лікарень та житла для внутрішньо переміщених осіб та інших об’єктів соціальної інфраструктури.