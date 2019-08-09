У першому півріччі на Сумщині створили понад 5 тисяч нових робочих місць

За 6 місяців поточного року на Сумщині створено понад 5 тисяч нових робочих місць

Про це під час засідання колегії департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації повідомила начальник відділу соціально-трудових відносин, зайнятості населення та політики оплати праці обласного департаменту Оксана Левченко.

«З початку 2019 року на Сумщині створено 5047 нових робочих місць, із них у юридичних осіб – 1648 одиниць, у фізичних осіб – 3399 одиниць», - зазначила посадовець.

За її словами, на сьогодні в Сумській області заплановано реалізувати 30 інфраструктурних проєктів, що передбачають створення ще 579 нових робочих місць

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Зокрема, у місті Суми триває будівництво цеху №3 заводу коркувальних засобів і поліграфічних виробів у ПрАТ «Технологія» (заплановано створення 223 нових робочих місць) та цеху нестерильних лікарських засобів у ТОВ «Кусум-Фарм» (40 нових робочих місць).

Введення цих об’єктів передбачено протягом 2019 року.