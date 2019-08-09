Центри зайнятості Луганщини впровадили інтерактивну мапу вакансій

У Луганському обласному центрі зайнятості впровадили інтерактивну мапу вакансій для кожного міста і району.

Про це повідомила пресслужба Луганської ОДА.

«Актуальні вакансії у будь-якому місті та районі Луганщини можна переглянути на офіційній сторінці Луганського обласного центру зайнятості та у фейсбук», - інформує пресслужба ОДА.

Нова послуга дозволяє дистанційно за допомогою гаджетів чи комп’ютера отримати інформацію щодо вільних робочих місць, умов праці, вимог роботодавця та контактів рекрутерів центрів зайнятості.

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Як зазначає кореспондент агентства, побіжне знайомство з картами показує, що переважна більшість роботодавців пропонують зарплату на рівні мінімальної в Україні (4173 грн на місяць) або близько до неї. І практично немає пропозицій роботи з оплатою на рівні середньої в області (близько 9 тис. грн).