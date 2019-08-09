Центри зайнятості Луганщини впровадили інтерактивну мапу вакансій
Укрінформ
У Луганському обласному центрі зайнятості впровадили інтерактивну мапу вакансій для кожного міста і району.
Про це повідомила пресслужба Луганської ОДА.
«Актуальні вакансії у будь-якому місті та районі Луганщини можна переглянути на офіційній сторінці Луганського обласного центру зайнятості та у фейсбук», - інформує пресслужба ОДА.
Нова послуга дозволяє дистанційно за допомогою гаджетів чи комп’ютера отримати інформацію щодо вільних робочих місць, умов праці, вимог роботодавця та контактів рекрутерів центрів зайнятості.
Як зазначає кореспондент агентства, побіжне знайомство з картами показує, що переважна більшість роботодавців пропонують зарплату на рівні мінімальної в Україні (4173 грн на місяць) або близько до неї. І практично немає пропозицій роботи з оплатою на рівні середньої в області (близько 9 тис. грн).