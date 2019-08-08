В Україні через конкурс шукають уповноваженого із захисту української мови

У секретаріаті уповноваженого Верховної Ради з прав людини заявили про старт конкурсу з добору кандидата на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Оголошення оприлюднене на офіційному сайті омбудсмена.

“З метою забезпечення відкритості та неупередженості при визначенні такої кандидатури в секретаріаті уповноваженого відкрито конкурс для подання заяв від претендентів на вказану посаду для подальшого відбору та внесення пропозиції до Кабінету міністрів України. Вимоги до кандидатів на посаду уповноваженого із захисту державної мови містяться у статті 50 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, - йдеться в оголошенні.

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Заяви та інші документи, передбачені порядком про проведення відкритого конкурсу, затвердженим наказом омбудсмена, мають бути надіслані рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) або подані до секретаріату уповноваженого з позначенням на конверті «На конкурс з добору кандидата на посаду уповноваженого із захисту державної мови».

Документи, подані в інший спосіб (електронною поштою тощо) не приймаються.

Необхідну інформацію зацікавлені в цій роботі мають подати до 30 серпня 2019 року (включно). Конкурс відбудеться 4 вересня 2019.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 25 квітня ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його підтримали 278 народних депутатів. 16 липня документ набув чинності. Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» передбачено подання уповноваженим Верховної Ради України з прав людини до Кабінету міністрів України кандидатури на посаду уповноваженого із захисту державної мови (частина друга статті 50).