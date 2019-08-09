На Одещині знайшли загиблого хлопчика, якого віднесло в море

“9 серпня о 10:40 на відстані 70-80 метрів від берега у районі с. Григорівка виявлено загиблого хлопчика, водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення дістали тіло з води”, - йдеться у повідомленні.

На місці події з родичами та близькими загиблого працюють психологи ДСНС.

Як повідомлялось, 7 серпня о 20:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у Лиманському районі, с. Григорівка, в акваторії Чорного моря хлопчик 2006 р. н. разом з вітчимом пішли купатися поблизу несанкціонованого пляжу - їх накрило хвилею та понесло в море. Чоловіка вдалося врятувати прикордонникам на катері.