У Рівному на хабарі викрили підполковника Державної фіскальної служби

У Рівному затримали підполковника ДФС, викритого у хабарництві.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки НПУ.

"Затримали податківця оперативники управління захисту економіки в Рівненській області Нацполіції, слідчі територіального управління ДБР Хмельницького за процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України під час одержання ним 4 тисяч доларів неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Так, під час проведення превентивних заходів із захисту бізнесу та протидії корупції у правоохоронних органах було викрито протиправну діяльність старшого слідчого з особливо важливих справ обласного управління ДФС.

Зокрема, аби уникнути тиску на свій бізнес, підприємець повинен був надати підполковнику 4 тисячі доларів «винагороди»; у разі відмови - створення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності та притягнення його до відповідальності за начебто порушення законодавства.

Цього посадовця ДФС було затримано 8 серпня навпроти податкової інспекції, і під час огляду його особистих речей було вилучено 4 тисячі доларів, одержаних ним як хабар.

Наразі проводяться слідчі дії та обшуки за місцем роботи правопорушника, вирішується питання щодо повідомлення останньому про підозру та затримання у порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування проводиться у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.