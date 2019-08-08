На Запоріжжі затримали депутата, який вимагав гроші в директора ринку

Працівники СБУ в Запорізькій області затримали депутата Василівської міської ради, який вимагав хабар у директора місцевого ринку.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомило джерело в правоохоронних органах.

“Депутата А. затримали, коли він одержував другу частину грошей. За місцем його роботи та вдома проходять слідчі дії”, - зазначив співрозмовник.

У пресслужбі СБУ інформацію підтвердили. Зазначають, що підозрюваний обкладав “даниною” директора ринку не вперше. Гроші вимагав за невтручання у підприємницьку діяльність.