Двоє посадовців погоріли на рекордному хабарі в $1,5 мільйона

На хабарі в розмірі $1,5 млн затримано керівників Інституту охорони ґрунтів України та держпідприємства "Головинський кар'єр".

Про це повідомляє Національна поліція.

"Нацполіція та ГПУ затримали на хабарі майже 1,5 мільйона доларів США топ-чиновників Інститут охорони ґрунтів України та держпідприємства "Головинський кар'єр". Правоохоронці встановили, що з метою приватизації державного підприємства представники товариства надали пакет документів до держустанови. Натомість їм висунули вимогу: 1,3 мільйона доларів США хабара необхідно надати керівнику Інституту охорони ґрунтів України та 200 тисяч доларів США директору ДП “Головинський кар'єр", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що гендиректора інституту затримали у службовому кабінеті, а директора держпідприємства - на виїзді з Києва.

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У директора держпідприємства вилучено 100 тисяч доларів, які він отримав як першу частини неправомірної вигоди.

За місцями роботи та проживання обох проводяться обшуки.