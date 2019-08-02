Двоє посадовців погоріли на рекордному хабарі в $1,5 мільйона
Про це повідомляє Національна поліція.
"Нацполіція та ГПУ затримали на хабарі майже 1,5 мільйона доларів США топ-чиновників Інститут охорони ґрунтів України та держпідприємства "Головинський кар'єр". Правоохоронці встановили, що з метою приватизації державного підприємства представники товариства надали пакет документів до держустанови. Натомість їм висунули вимогу: 1,3 мільйона доларів США хабара необхідно надати керівнику Інституту охорони ґрунтів України та 200 тисяч доларів США директору ДП “Головинський кар'єр", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що гендиректора інституту затримали у службовому кабінеті, а директора держпідприємства - на виїзді з Києва.
У директора держпідприємства вилучено 100 тисяч доларів, які він отримав як першу частини неправомірної вигоди.
За місцями роботи та проживання обох проводяться обшуки.