Завершити реформу місцевого самоврядування потрібно до місцевих виборів - Негода

Новий парламент і уряд мають завершити реформу місцевого самоврядування до чергових місцевих виборів, які пройдуть у жовтні 2020 року.

Про це заявив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода під час наради з обговорення законопроєкту щодо засад адміністративно-територіального устрою України, повідомляє пресцентр ініціативи «Децентралізація».

«Від представників політичних сил, які планують сформувати більшість у новому парламенті, ми почули про готовність завершити реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади до жовтня 2020 року. А також про необхідність створити нову ефективну адміністративно-територіальну основу. Це співпадає з баченням міністерства, експертів та міжнародних партнерів. Але, щоб втілити задуми в життя, потрібні швидкі та продумані політичні рішення. І ми вже готові запропонувати проєкти для більшості цих рішень», - зазначив Негода.

За його словами, одним з пріоритетних є законопроєкт №8051 «Про засади адміністративно-територіального устрою України», розроблений Мінрегіоном.

«Він був прийнятий урядом і схвалений профільним парламентським комітетом, але так і не був розглянутий Верховною Радою. Тепер процедуру розгляду доведеться починати спочатку. Але ми сподіваємося, що дискусій навколо нього буде набагато менше, і відбуватимуться вони вже паралельно з обговоренням ще одного важливого законопроєкту - про новий адміністративно-територіальний устрій країни», - сказав перший заступник міністра.

Він нагадав, що останнім часом на центральному та місцевому рівні тривають дискусії щодо шляхів завершення формування спроможних громад і початку реформування районного рівня.

«Під час дискусій вже не йдеться, потрібно чи не потрібно це робити, - учасників обговорень більше цікавить, як і коли це відбудеться. Тому восени, коли почне працювати новий парламент і уряд ми готові будемо виходити з пропозиціями і проєктами рішень з цього питання. Час для їх прийняття дуже обмежений, тому разом з засадничими, більш теоретичними питаннями плануємо запропонувати конкретні варіанти створення нового сучасного адмінтерустрою країни», - резюмував Негода.

Фото: decentralization.gov.ua