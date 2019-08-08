На Донеччині з початку року від злочинів потерпіли 237 дітей

У Донецькій області з початку 2019 року від злочинів постраждали 237 дітей, а також 3678 жінок та 1657 пенсіонерів.

Про це інформує Донецька обласна військово-цивільна адміністрація з посиланням на ГУ Нацполіції в області.

«Від злочинних проявів потерпіло 9624 громадянина, що становить 22 особи на кожні 10 тис. населення. Жертвами злочинів стали 237 дітей, 3678 жінок, 2 працівники пошти, 1657 пенсіонерів. Унаслідок учинення кримінальних правопорушень загинули 245 громадян», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, загалом за сім місяців поточного року зареєстровано 233,1 тис. заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Із незаконного обігу вилучено 98 одиниць вогнепальної зброї, 64 тис. 718 боєприпасів та 79,1 кг вибухових речовин.

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Викрито 4134 особи, які вчинили кримінальні правопорушення, у тому числі 137 неповнолітніх, 492 жінки. 575 осіб учинили протиправні діяння у стані алкогольного сп’яніння, 1297 - раніше вже скоювали злочини.