На Донеччині з початку року від злочинів потерпіли 237 дітей
Про це інформує Донецька обласна військово-цивільна адміністрація з посиланням на ГУ Нацполіції в області.
«Від злочинних проявів потерпіло 9624 громадянина, що становить 22 особи на кожні 10 тис. населення. Жертвами злочинів стали 237 дітей, 3678 жінок, 2 працівники пошти, 1657 пенсіонерів. Унаслідок учинення кримінальних правопорушень загинули 245 громадян», - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, загалом за сім місяців поточного року зареєстровано 233,1 тис. заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Із незаконного обігу вилучено 98 одиниць вогнепальної зброї, 64 тис. 718 боєприпасів та 79,1 кг вибухових речовин.
Викрито 4134 особи, які вчинили кримінальні правопорушення, у тому числі 137 неповнолітніх, 492 жінки. 575 осіб учинили протиправні діяння у стані алкогольного сп’яніння, 1297 - раніше вже скоювали злочини.