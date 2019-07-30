В Україні цьогоріч зафіксували понад 200 фактів торгівлі людьми

З початку року поліцейські зафіксували понад 200 кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми.

Про це повідомив начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції України Артем Крищенко, повідомляє пресслужба МВС.

"За його словами, упродовж перших шести місяців цього року поліцейські виявили 214 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Так, у рамках 190 проваджень цієї категорії слідчі повідомили про підозру особам, які їх вчинили. Досудове розслідування вже закінчено у 104 кримінальних провадженнях, відкритих за фактами торгівлі людьми.

У свою чергу, поліцейські встановили 170 осіб, які стали потерпілими від дій зловмисників.

Зокрема, серед потерпілих – 98 чоловіків, 67 жінок, троє неповнолітніх та двоє малолітніх дітей.

Крищенко зазначив, що за 6 місяців цього року поліцейські викрили чотири організовані групи, що діяли у сфері торгівлі людьми. Їхня діяльність розповсюджувалася на території п’яти областей та Києва.

«Загалом поліцейськими підрозділів БЗПТЛ припинено діяльність 19 організованих груп. До складу цих груп входило 68 співучасників. Найбільш поширеною формою торгівлі людьми стала трудова експлуатація – це 94 факти. Також поліцейські встановили 84 факти торгівлі людьми у формі сексуальної експлуатації», – зазначив Крищенко.

Начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції додав, що зазвичай жертвами зловмисників стають жінки, які не працюють, мають на утриманні дітей, розлучені, перебувають у важкому матеріальному становищі.

Також було виявлено 30 фактів торгівлі людьми у формі втягнення громадян у злочинну діяльність.

Уточнюється, що найбільш вразливою категорією громадян тут стали чоловіки у віці від 25 до 35 років.

«Зазвичай потерпілих вербували для роботи кур’єрами з доставки фасованого товару. Так шляхом обману зловмисники примушували жертв брати участь у наркотрафіку», – сказав Крищенко.

Він повідомив, що слідчими розпочато три кримінальних провадження за фактами торгівлі дітьми.

Йдеться як про продаж з метою усиновлення, так і про передачу з метою експлуатації.

Зокрема, у червні цього року у Львівському міжнародному аеропорту поліцейські затримали 38-річну жінку. Та намагалася продати власну дитину для сексуальної експлуатації за кордоном.