Кабмін зареєстрував у Раді 17 законопроектів для розвитку децентралізації

Уряд підготував і зареєстрував у Верховній Раді 17 важливих законопроєктів для розвитку реформи децентралізації.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив віцепрем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко у відповідь на запитання, чи готова нова влада – Президент і його команда – розвивати реформу децентралізації.

«Я спілкуюся з Президентом по поточних питаннях. Щодо децентралізації, то в програмі політичної партії «Слуга народу» прописано продовження реформи децентралізації, передача повноважень місцевому самоврядуванню і введення інституту префектів. Я думаю, що від цього вже відмовлятися ніхто не буде. А моє завдання, як віцепрем’єра, – провести політичні консультації з усіма політичними силами, які пройшли в парламент”, - зазначив Зубко.

Зокрема, за його словами, були направлені листи до партій, які пройшли в парламент, із приводу реформи децентралізації, проведені консультації. “Наша команда провела такі консультації, зокрема, з представниками «Слуги народу», показали статус реформи, критичні точки, запропонували своє бачення продовження реформ і всіх необхідних кроків (насамперед законодавчих) і часових рамок. Ми розробили і зареєстрували в парламенті 17 важливих законопроєктів для розвитку реформи децентралізації. Мені важливо, щоби в нову коаліційну угоду було вписано питання децентралізації й те, що потрібно зробити для того, аби цю реформу завершити. Також дуже важливі питання енергоефективності, й дерегуляції в будівництві, реформування в теплопостачанні», - наголосив Зубко.

Віцепрем’єр зазначив, що «з 2014 року в нас була коаліційна угода, і ми виконали практично на 97% всі завдання, які були закладені». Однак, за його словами, є необхідність змін до Конституції щодо децентралізації, запровадження інституту префектів, передача повноти всіх повноважень на місцеве самоврядування.

“У нас є велика необхідність сьогодні у прийнятті закону про засади адміністративно-територіального устрою, який сформує вже базовий рівень - громади і середній (субрегіональний) рівень – райони. Райони повинні бути самодостатні, потужні. Не 465 маленьких районів, як зараз, які вже передали свої повноваження на об’єднані громади – і не знають, чим займатися. А повинно бути 100 великих районів з населенням не менше, ніж 150 тисяч людей. Це дасть можливість створити дуже класний менеджмент на субрегіональному рівні», - впевнений віцепрем’єр.

За словами Зубка, «у нас зараз 48 тисяч чиновників, які працюють у різних адміністраціях, в районних і обласних, отримують у загальній цифрі 6 млрд заробітної плати… І скаржаться, що у них невелика заробітна плата. Ми пропонуємо зменшити кількість адміністративного персоналу з тим, щоб частину повноважень позабирали об’єднані громади, які вже мають і свої виконкоми, й свій адміністративний персонал. І таким чином – підвищити в рази якість менеджменту, мотивуючи збільшенням зарплати. Але хотілося б, аби це були не райдержадміністрації, а префектури, які мають наглядові й контрольні функції, і не мають доступу до грошей».

Говорячи про проблемні питання в запровадженні в Україні інституту префектів, Зубко зазначив, що в одному проєкті змін до Конституції префекта має призначати Президент, в іншому – уряд (бо в нас парламентсько-президентська республіка). Тут, за його словами, «важливо зрозуміти – за що відповідає префект. Він відповідає за безпеку людей, за координацію центральних органів виконавчої влади, за дотримання виконання законодавства органами місцевого самоврядування і за захист прав і свобод громадян. От що в нього є. У нього немає фінансів і доступу до державних програм, у нього є практична координація силовиків, терорганів усіх міністерств».

За словами Зубка, йдеться про державний нагляд. «І поки місцеве самоврядування не забігає за червону лінію, він не може мати до них жодних запитань. Якщо тільки вони порушили закон своїм рішення, або не виконали своїх повноважень, він має втрутитися. І тут уже в нього серйозні повноваження – або зупинити рішення органів місцевого самоврядування, або подати до суду позов щодо неправомірних дій місцевої влади, або втрутитися і подати до правоохоронних органів запит щодо захисту прав і свобод громадян. Тож виникає питання: а чия людина – префект? Зараз, якщо подивитися на повноваження Президента, то там – і зовнішня безпека, і внутрішня безпека, й оборона, територіальна цілісність, і ще якраз питання захисту прав та свобод громадян», - розповів віцепрем’єр.

Водночас, на його переконання, і це питання не головне. “Питання перше: чи готові у нас органи місцевого самоврядування взяти на себе повністю виконавчу функцію? Це означає, що всі повинні мати виконкоми, всі повинні ефективно розпоряджатися фінансами, і менеджерські якості їхні повинні відповідати запиту людей. Друге - чи є в нас готові префекти, які завтра зможуть прийти і виконувати такі обов’язки. У Франції префектом не може бути людина, молодша 45 років. Президентом ти можеш бути обраний із 35, а префектом – тільки з 45. Чому? Бо за їхньою логікою, людина повинна пройти певні сходинки і нести потім велику відповідальність. Префект не може працювати на території, де народився, щоб не було родинних зв’язків. Тобто багато-багато речей враховується. Тому нам потрібно готувати і вищі навчальні заклади, університети, які б готували префектів», - зазначив Зубко.