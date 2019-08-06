Естонський бізнесмен, який планував побудувати набережну у Затоці, просить захисту у влади

Представники естонського бізнесмена Марселя Віхманна, який планував побудувати 12-кілометрову набережну в смт Затока Одеської області, закликають владу України звернути увагу на розкрадання курортних земель.

Про це було заявлено на пресконференції в Укрінформі.

Представник Віхманна Тонно Вахк звернувся до Президента Зеленського з проханням захистити європейського інвестора і закликав взяти під особистий контроль питання розкрадання земель у курортній зоні Одеси.

"Ми хочемо звернутися до Президента України Володимира Зеленського. Наразі закінчується процес розкрадання земель Затоки. Дана спроба розкрадання вже третя за рахунком і поки найуспішніша. Якщо у 2012 році вдалося захистити пляжі Затоки судовими позовами, у 2015 знадобилося кримінальне провадження, то зараз ні масові заяви про скоєння злочину, ні протести громадськості, жителів Затоки, представників бізнесу не змогли перешкодити розкраданню", - сказав Вахк.

Він також закликав НАБУ, ДБР, ГПУ вивчити наявні докази з розкрадання земель Затоки.

"Ми хочемо привернути увагу суспільства і влади України до проблеми впливовості ОЗУ "Затока". Результативність розслідування кримінальних справ по ОЗУ з 2015 по 2018 рік фактично нульова. Ми віримо, що з весни цього року Україна вступила в нову епоху - становлення правової європейської держави. ... Невідкладне втручання в проблему необхідне вже зараз", - сказав Вахк.

Він заявив, що естонський інвестор продовжить боротьбу за відновлення проєкту з будівництва набережної.

"Ми прийшли в Україну з інвестиційним проєктом, який був оцінений як дуже важливий для країни. Однак замість підтримки ми зіткнулися з вимаганням та рейдерством. Нашого адвоката намагалися вбити, а нас підкупити або впливати через кримінальну справу, яка курується вищими чинами в ГПУ і СБУ. Однак це не зупинить нас у захисті нашого інвестиційного проєкту і боротьбі за збереження Затоки", - сказав Вахк.

Адвокат Олександр Погорілий поінформував, що у 2013 році в Одеській області почалася підготовка до реалізації інвестиційного проєкту естонського бізнесмена Марселя Віхманна, який повинен був розпочатися з будівництва 12-кілометрової набережної, яка об'єднує три райони Затоки.

"У 2015 році було відкрито перший кілометр набережної у Затоці. На відкритті були присутні посол Естонії, міністр екології, губернатор Одеської області Саакашвілі. Інвестор та його представники зазнали дій рейдерів - було запропоновано поступитися 30% частки підприємств в обмін на спокій при реалізації проєкту. Але інвестори зайняли жорстку позицію, почали боротися з ОЗУ "Затока", - розповів Погорілий.

За його словами, було відкрито понад 40 кримінальних справ, об'єднаних пізніше в одну.

"Не дивлячись на те, що вищі особи держави демонстрували увагу до проблеми та прагнення розслідувати кримінальні справи проти ОЗГ, у лютому 2017 року справу було практично розвалено, а справу про замах на моє життя практично продано", - зазначив адвокат.

За його словами, кримінальні справи щодо розкрадання землі в Одеській області фактично припинені, а заарештовану раніше землю продовжують продавати.

"На сьогоднішній день ситуація погіршилася: кримінальні справи по ОЗУ "Затока" припадають пилом в Одеській прокуратурі, ніяких слідчих заходів не проводиться, всі раніше заарештовані учасники ОЗГ наразі на свободі. Також всю раніше заарештовану землю - понад 600 ділянок і більше 30 гектарів землі продано. Йдеться про землі "Надр України", комунального підприємства "Львів" та інших державних підприємств. Всі кримінальні справи закінчилися нічим, а ОЗУ отримала нових фігурантів і покровителів, які допомогли реалізувати нову схему розкрадання пляжів Затоки. Ще більш нахабну і ще більш злочинну", - зазначив Погорілий.