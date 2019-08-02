До розробки ділянки "Дельфін" у Чорному морі пропонують залучити міжнародну компанію

Глава Trident Acquisitions Ілля Пономарьов запропонував залучити до розробки ділянки «Дельфін» велику міжнародну компанію на умовах, які влаштують український уряд.

Про це він повідомив у Facebook.

"Ми хочемо запропонувати уряду України компроміс: вона визнає результати конкурсу, що відбувся, а Трайдент зобов'язується за той час, поки йтимуть переговори про фінальний контракт, знайде спосіб залучити до його розробки велику міжнародну компанію за тим механізмом, який влаштує уряд. Всі наші інвестиційні зобов'язання в цьому випадку збережуться, розробка ділянки відбудеться у строк, і всі побажання керівництва країни будуть виконані", - написав Пономарьов.

Він упевнений, що основна критика результатів конкурсу пов'язана не з компанією Trident, а з тим, як було організовано конкурс.

"Критика конкурсу пов'язана не з нами - наша заявка дійсно найсильніша за всіма параметрами - а з тим, як було організовано конкурс. Вони щиро вірять в те, що, якщо його провести заново, цього разу протягом чотирьох, а не трьох місяців, і в умовах нового уряду і парламенту, то в Україну прийдуть нафтогазові мейджори з гучними іменами, і це зіграє важливу роль для підвищення її інвестиційної привабливості", - написав керівник Trident Acquisitions.

Як повідомляв Укрінформ, 12 квітня 2019 року уряд прийняв рішення про проведення конкурсу на право видобутку вуглеводнів в межах ділянки "Дельфін", на умовах угоди про розподіл продукції. Запропонована світовим і українським компаніям ділянка площею майже 10 тисяч кв. км підготовлена Державною службою геології і надр України і розташована у північно-західній частині континентального шельфу Чорного моря.

Глава Держгеонадр Олег Кирилюк заявляв, що проведення такого конкурсу означає залучення не менше 1,5 млрд грн інвестицій у пошук і видобуток нафти і газу в Україні. А для інвестора це - відкритий конкурс, термін дії угоди - 50 років з правом продовження.

На участь у конкурсі було подано заявки від компаній Caspian Drilling International Ltd., Frontera, Trident BlackSea і українського ЗАТ «Укрнафтобуріння».

За інформацією Іллі Пономарьова, керівника компанії Trident Acquisitions, якій належить 90% Trident BlackSea, саме цю компанію комісія при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості визнала переможцем конкурсу з розробки надр на підставі угоди про розподіл продукції вуглеводневої ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря. Результати конкурсу повинен затвердити Кабінет міністрів.

Раніше один з учасників конкурсу на розробку морської ділянки «Дельфін» - Caspian Drilling Company - відмовився від участі в конкурсі. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик вважає, що відкликання заявки Caspian Drilling Сompany пов'язане з тиском на Азербайджан з боку Російської Федерації.

Пізніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що запропонує уряду розглянути можливість оголошення нового конкурсу для залучення компанії з видобування газу на українському шельфі Чорного моря.

Керівництво компанії Trident Acquisitions в разі скасування результатів конкурсу на розробку ділянки «Дельфін» планує судитися з українським урядом, що відстрочить роботи на даній ділянці на два-три роки.

Trident Acquisitions Corp. було створено у 2016 році як спеціалізовану компанію з цільових злиттів і поглинань. Серед її акціонерів - екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов. У 2018 році компанія провела IPO на американській біржі NASDAQ і залучила 201,25 млн доларів. Ці кошти повинні інвестуватися в енергоактиви у країнах Східної Європи.