До розробки ділянки

До розробки ділянки "Дельфін" у Чорному морі пропонують залучити міжнародну компанію

Укрінформ
Глава Trident Acquisitions Ілля Пономарьов запропонував залучити до розробки ділянки «Дельфін» велику міжнародну компанію на умовах, які влаштують український уряд.

Про це він повідомив у Facebook.

"Ми хочемо запропонувати уряду України компроміс: вона визнає результати конкурсу, що відбувся, а Трайдент зобов'язується за той час, поки йтимуть переговори про фінальний контракт, знайде спосіб залучити до його розробки велику міжнародну компанію за тим механізмом, який влаштує уряд. Всі наші інвестиційні зобов'язання в цьому випадку збережуться, розробка ділянки відбудеться у строк, і всі побажання керівництва країни будуть виконані", - написав Пономарьов.

Він упевнений, що основна критика результатів конкурсу пов'язана не з компанією Trident, а з тим, як було організовано конкурс.

"Критика конкурсу пов'язана не з нами - наша заявка дійсно найсильніша за всіма параметрами - а з тим, як було організовано конкурс. Вони щиро вірять в те, що, якщо його провести заново, цього разу протягом чотирьох, а не трьох місяців, і в умовах нового уряду і парламенту, то в Україну прийдуть нафтогазові мейджори з гучними іменами, і це зіграє важливу роль для підвищення її інвестиційної привабливості", - написав керівник Trident Acquisitions.

Як повідомляв Укрінформ, 12 квітня 2019 року уряд прийняв рішення про проведення конкурсу на право видобутку вуглеводнів в межах ділянки "Дельфін", на умовах угоди про розподіл продукції. Запропонована світовим і українським компаніям ділянка площею майже 10 тисяч кв. км підготовлена Державною службою геології і надр України і розташована у північно-західній частині континентального шельфу Чорного моря.

Глава Держгеонадр Олег Кирилюк заявляв, що проведення такого конкурсу означає залучення не менше 1,5 млрд грн інвестицій у пошук і видобуток нафти і газу в Україні. А для інвестора це - відкритий конкурс, термін дії угоди - 50 років з правом продовження.

На участь у конкурсі було подано заявки від компаній Caspian Drilling International Ltd., Frontera, Trident BlackSea і українського ЗАТ «Укрнафтобуріння».

За інформацією Іллі Пономарьова, керівника компанії Trident Acquisitions, якій належить 90% Trident BlackSea, саме цю компанію комісія при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості визнала переможцем конкурсу з розробки надр на підставі угоди про розподіл продукції вуглеводневої ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря. Результати конкурсу повинен затвердити Кабінет міністрів.

Раніше один з учасників конкурсу на розробку морської ділянки «Дельфін» - Caspian Drilling Company - відмовився від участі в конкурсі. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик вважає, що відкликання заявки Caspian Drilling Сompany пов'язане з тиском на Азербайджан з боку Російської Федерації.

Пізніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що запропонує уряду розглянути можливість оголошення нового конкурсу для залучення компанії з видобування газу на українському шельфі Чорного моря.

Керівництво компанії Trident Acquisitions в разі скасування результатів конкурсу на розробку ділянки «Дельфін» планує судитися з українським урядом, що відстрочить роботи на даній ділянці на два-три роки.

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Trident Acquisitions Corp. було створено у 2016 році як спеціалізовану компанію з цільових злиттів і поглинань. Серед її акціонерів - екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов. У 2018 році компанія провела IPO на американській біржі NASDAQ і залучила 201,25 млн доларів. Ці кошти повинні інвестуватися в енергоактиви у країнах Східної Європи.

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