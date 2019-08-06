Укрпошта оскаржила рішення суду про відновлення роботи закритих відділень

"2 серпня АТ "Укрпошта" подало апеляційну скаргу до Шостого апеляційного адміністративного суду. Компанія оскаржує рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 3 липня 2019 року в адміністративній справі №640/8504/19 про відновлення стаціонарних поштових відділень у селах з населенням менше 2000 жителів у Чернігівської області та визнання протиправним й нечинним Стратегічного плану розвитку Укрпошти до 2021 року", - йдеться у повідомленні.

АТ «Укрпошта», яке виступає третьою стороною у справі, просить апеляційний адміністративний суд скасувати рішення Окружного адміністративного суду та ухвалити нове рішення про відмову ГО «Громадський рух Сергія Коровченка «Оновлення» в частині задоволених позовних вимог до Мінінфраструктури.

Компанія вважає, що висновки суду першої інстанції ухвалено із неповним з'ясуванням обставин.

Зокрема, Окружний адміністративний суд міста Києва не врахував, що АТ «Укрпошта» - не бюджетна організація, і вона для забезпечення прибуткової діяльності самостійно визначає кількість відділень поштового зв’язку та чисельність працівників.

Крім того, у компанії вважають помилковим висновок суду першої інстанції, що поштові послуги можуть надаватися лише у стаціонарних поштових відділеннях.

"Сільські жителі Чернігівської області через пересувні відділення зв’язку мають такий же повний спектр послуг поштового зв’язку, що й у стаціонарних. При цьому обсяг і якість послуг Укрпошти зросла, бо пересувне відділення може дістатися навіть тих найвіддаленіших сіл, де раніше не було стаціонарних об’єктів зв’язку", - стверджують у поштовому відомстві. Вимогу зобов’язати Мінінфраструктури відновити роботу стаціонарних відділень поштового зв’язку в Чернігівській області в Укрпошті називають такою, що суперечить нормам матеріального права.

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"Розв’язання цих питань є компетенцією Наглядової ради товариства, а розроблення та впровадження стратегії Укрпошти, затвердженої Наглядовою радою, належить до компетенції генерального директора компанії", - наголошує пресслужба.

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправним та нечинним наказ Мінінфраструктури №442 від 14 грудня 2017 року "Про затвердження Стратегічного плану розвитку ПАТ "Укрпошта" на період до 2021 року" в частині запровадження мобільних відділень в селах з населенням менше 2000 жителів. Суд зобов’язав Мінінфраструктури України відновити стаціонарні поштові відділення у таких селах.

Серед підстав прийняття судом такого рішення у справі - порушення порядку прийняття наказу Мінінфраструктури та порушення статті 19 Закону України “Про поштовий зв'язок”.