Укрпошта судиться з Київрадою через закриття відділення у центрі столиці

Укрпошта протестує проти відмови Київради у продовжені оренди приміщення на вулиці Богдана Хмельницького, 44. Відповідний позов направлено до Окружного адмінсуду Києва.

Про це повідомив Укрінформу голова київського відділення Укрпошти Валентин Олещенко.

“Зараз заява Укрпошти лежить у суді, але дата розгляду позову ще не відома, оскільки суддя у відпустці”, - сказав він.

За словами Олещенка, Київрада два тижні тому запропонувала інше приміщення, але “воно нам не підходить”.

“Приміщення розміщене всередині двору, туди немає як заїхати, воно не є зручним”, - наголосив він.

Голова Київської філії розповів, що Укрпошта наразі сплачує пеню за користування приміщенням на Б.Хмельницького, 44 і буде сплачувати до тих пір, поки не з'явиться той варіант, який їх влаштовуватиме.

Олещенко нагадав, що рішення про відмову Укрпошті продовжити оренду приміщення було прийняте на засіданні комісії Київради з питань власності 23 квітня 2019 року.

За його словами, поштове відділення проіснувало на цьому місці 60 років, в ньому обслуговуються більше 11 тис. клієнтів.

У разі закриття відділення клієнтам доведеться долати шлях до найближчого відділення поштового зв’язку в понад 1 км.

Відділення по вул. Б.Хмельницького, 44 - одне із найприбутковіших у Київській філії. Щомісяця тут здійснюється близько 5000 транзакцій. Зокрема, щодня працівники відділення обслуговують близько 700 споживачів, здійснюють 2000 платежів та більше 400 переказів.

Загалом у м. Києві знаходиться 175 відділень Укрпошти, із яких компанія має 5 власних приміщень, а 170 - орендує (149 із них – комунальна власність м. Києва та 21 об’єкт - комерційна нерухомість).