На Запоріжжі поліція вилучила наркотиків на суму понад 20 мільйонів гривень

У Запорізькій області силовики викрили групу наркозбувачів та вилучили 100 кг наркотиків на суму понад 20 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"2 серпня поліцейські в місті Запоріжжя та Запорізькій області провели 30 одночасних санкціонованих обшуків за місцями мешкання, автомобілях, гаражах і дачах зловмисників. У результаті з незаконного обігу було вилучено понад 100 кілограмів наркотику, пістолет «ПМ» калібру 9 мм з двома магазинами, граната РГД із запалом УЗРГМ-2, набоїв різних калібрів, мобільні телефони, чернетки з записами, комп’ютерна техніка, флешносії інформації, сімкартки, грошові кошти, електронні ваги", - йдеться у повідомленні.

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За цінами «чорного ринку» сума вилученого наркотичного засобу «марихуана» складає понад 20 млн грн, зловмисники виготовляли, постачали та зберігали його протягом двох останніх років на території Запоріжжя та Запорізької області. Збут наркотичного засобу здійснювався тільки довіреним особам. Незаконний щомісячний прибуток групи становив близько 1,5-2 млн грн.

Поліцейські встановили, що організатори злочинної групи – чоловіки 36 та 25 років. Члени групи – чоловіки 1982, 2001, 1992, 2001 років народження. Двох організаторів та чотирьох членів групи затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом триває досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів).

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Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ознаками ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч.1 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Найсуворіше покарання за цими статтями передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.