На Печерську затримали чоловіка з партією кокаїну на 300 тисяч

Працівники управління протидії наркозлочинності столичної поліції на бульварі Лесі Українки затримали молодика з наркотиками.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Затриманим виявився 21-річний житель Сумської області, який раніше проблем із законом не мав. У нього вилучили речовину, схожу на кокаїн, електронні ваги та фасувальні пакети. Вартість наркотичних засобів за цінами “чорного ринку”, становить близько 300 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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Правоохоронці встановлюють спільників фігуранта, які можуть бути причетними до виготовлення та розповсюдження наркотиків.

Як повідомляє поліція, досудове розслідування триває, збирається доказова база протиправної діяльності чоловіка, тож можлива додаткова правова кваліфікація його дій.