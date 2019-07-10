На Київщині у наркоторговців виявили метадону на мільйон гривень

На Київщині у наркоторговців виявили метадону на мільйон гривень

Укрінформ
На Київщині викрили злочинне угрупування, яке займалось збутом наркотичних засобів на території столиці та області.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

“Прокуратурою області спільно з Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області та Управлінням протидії наркозлочинності ГУ НП в Київській області знешкоджено злочинне угрупування, яке займалось збутом наркотичних засобів на території столиці та Київської області”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці провели 12 оперативних закупівель наркотичного засобу “метадон”.

Поінформовано, що за результатами проведення низки санкціонованих обшуків за адресами проживання учасників організованої групи, а також у місцях зберігання та розповсюдження наркотичних засобів виявлено та вилучено: 0,5 кг наркотичного засобу “метадон”, вартість якого на чорному ринку становить 1 млн грн, банківські картки, на які накрозалежні особи перераховували грошові кошти за наркотичні засоби та безпосередньо грошові кошти, засоби зв’язку учасників організованої групи, записники, у яких вівся облік наркозалежних осіб та продаж наркотиків, інші речові докази.

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Наразі трьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Учасникам організованої групи загрожує покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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