У Трускавці протягом 15 років не бували перші особи держави - мер Трускавця

«Для нас це дуже репутаційне питання, що Президент, по-перше, прийняв рішення зробити тут навчання депутатів, бо це, напевно, на рівні Президента приймалося. А по-друге, фактично 15 років останніх у Трускавці перших осіб держави не було в гостях», - зазначив мер.

Кульчинський запевнив, що буде робити все необхідне для розвитку туризму, в тому числі медичного, аби зацікавити перших осіб держави, а також іноземців.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 3 серпня, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Трускавця. З понеділка цього тижня у Трускавці, в санаторному комплексі «Риксос», проходять навчання для депутатів