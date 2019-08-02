Будівництво доріг: Зеленський змусив депутата Іванчука шукати 175 мільйонів

Президент України Володимир Зеленський закликав переможців позачергових парламентських виборів у мажоритарних округах допомагати з коштами для будівництва автошляхів.

Про це він заявив під час наради з питань розвитку регіону Українських Карпат під час робочої поїздки до Івано-Франківської області, повідомили у пресслужбі глави держави.

Зокрема, зазначається, що учасники наради ознайомили Президента з проблемами фінансування будівництва доріг та інших інфраструктурних проектів, а також проектом розвитку рекреаційних центрів.

“Володимир Зеленський закликав народних депутатів України, які перемогли на позачергових виборах до парламенту в мажоритарних округах, допомагати з коштами для будівництва автошляхів”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як повідомляє "Українська правда", Президент звернувся до мажоритарника Андрія Іванчука і закликав його профінансувати будівництво місцевої дороги на 175 мільйонів гривень. Новообраний депутат, який був і у Верховній Раді минулого скликання (від "Народного фронту" — ред.) пообіцяв допомогти із вирішенням проблеми.

Також Президент висловив прохання до місцевих чиновників, аби вони щодня приділяли увагу проблемам розвитку регіону, щоб досягти розвитку у державі.

«Якщо ви не будете ходити, ставити питання, зустрічатися – не тільки з Президентом, їхати до Києва, поки самі не почнемо стукати у всі двері, щодня говорити про проблеми, нічого в країні не побудується. Тому і ви тут, і я. Давайте працювати», - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що питання будівництва доріг не є його компетенцією, але він змушений приділяти увагу цьому.

Водночас Зеленський додав, що новий голова ОДА Денис Шмигаль підготує план розв’язання проблеми будівництва доріг у регіоні.

Також Президент України закликав представників місцевих громад перед тим, як просити про допомогу щодо виділення коштів з державного бюджету для зведення інфраструктурних проектів, надавати відповідні проекти з кошторисом.

Як повідомлялося, Зеленський у п’ятницю перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області, де, зокрема, представив нового голову ОДА Дениса Шмигаля.