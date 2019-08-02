Держава дасть гроші на будівництво злітної смуги аеропорту Франківська - Президент

Держава готова вкласти кошти у розвиток Івано-Франківського аеропорту, але не відразу.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час наради в аеропорту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Власність держави є злітно-посадкова смуга. Власники аеропорту мали б побудувати її, а держава за певний час ці гроші повернути… Зараз 40 мільйонів доларів надати, щоб за рік-півтора збудувати злітно-посадкову смугу, немає грошей. Ми можемо розбити цю суму на 3 роки, але ні власники, ні Івано-Франківщина чекати не будуть», - зазначив Президент.

Він закликав представників фірми «Скорзонера», яка є власником аеропорту, погодитися на такі умови.

Робоча поїздка Володимира Зеленського до Івано-Франківської області / Фото: Пресслужба Президента

«Це нормальні умови, адже у вас дуже складний договір концесії. Підписуємо інвестиційну угоду з гарантією повернення за те, що належить державі, що має побудувати держава. Ви будуєте - ми повертаємо, все чесно. Є інший варіант. Ви будуєте і ми нічого не повертаємо», - сказав Зеленський.

Відомо, що Івано-Франківський міжнародний аеропорт є власністю громади Прикарпаття. У 2010 році Івано-Франківська обласна рада віддала аеропорт у концесію фірмі «Скорзонера».