Зеленський сьогодні представить нового главу Івано-Франківської ОДА
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 2 серпня, перебуватиме з робочою поїздкою в Івано-Франківській області.
Про це повідомили у пресслужбі Президента.
Планується, що глава держави візьме участь у нарадах щодо реконструкції терміналу та інфраструктури аеропорту в обласному центрі та розвитку регіону Українських Карпат.
Крім того, Зеленський представить нового очільника обласної державної адміністрації.
Також глава держави огляне один зі зруйнованих повенями мостів і візьме участь у нараді щодо їхнього відновлення.