Зеленський сьогодні представить нового главу Івано-Франківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 2 серпня, перебуватиме з робочою поїздкою в Івано-Франківській області.

Про це повідомили у пресслужбі Президента.

Планується, що глава держави візьме участь у нарадах щодо реконструкції терміналу та інфраструктури аеропорту в обласному центрі та розвитку регіону Українських Карпат.

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Крім того, Зеленський представить нового очільника обласної державної адміністрації.

Також глава держави огляне один зі зруйнованих повенями мостів і візьме участь у нараді щодо їхнього відновлення.