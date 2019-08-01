Зеленський звільнив керівника СБУ в Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Хілька з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

Відповідний указ № 572/2019 опублікований на сайті глави держави.

"Звільнити Хілька Олександра Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області", - ідеться в указі.

Документ підписаний 1 серпня 2019 року.

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Як повідомлялося, Хілько був призначений керівником УСБУ в Запорізькій області у лютому 2017 року.