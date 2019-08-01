Зеленський звільнив керівника СБУ в Запорізькій області
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Хілька з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.
Відповідний указ № 572/2019 опублікований на сайті глави держави.
"Звільнити Хілька Олександра Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області", - ідеться в указі.
Документ підписаний 1 серпня 2019 року.
Як повідомлялося, Хілько був призначений керівником УСБУ в Запорізькій області у лютому 2017 року.