Зеленський призначив керівника ДУСі

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами.

Відповідний указ №571/2019 оприлюдено на сайті глави держави

"Призначити Борзова Сергія Сергійовича керівником Державного управління справами з 1 серпня 2019 року строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться у документі.

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Перед цим Президент указом №569/2019 увільнив Борзова від тимчасового виконання обов’язків керівника ДУС, а указом №570/2019 звільнив його з посади заступника керівника ДУС.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 20 червня оголоcив конкурс на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами і затвердив умови його проведення конкурсу.

11 червня глава держави звільнив з посади керівника Державного управління справами Івана Куцика і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків очільника ДУС Сергія Борзова.