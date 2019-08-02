Загиблих на Донбасі воїнів-десантників вшанували у Львові

У Львові вшанували пам`ять військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України в зоні проведення АТО/ООС.

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації.

“Урочистості по вшануванню пам`яті військовослужбовців, які загинули в зоні бойових дій на Сході України, розпочались на території 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Рідні, близькі, представники влади та командування поклали до підніжжя обеліска квіти та запалили лампадки”, - йдеться у повідомленні.

Присутні вшанували загиблих військовослужбовців хвилиною мовчання, а капелан військової частини провів чин панахиди.

Скорботні заходи пройшли і на Личаківському кладовищі, де загиблі герої знайшли місце вічного спочинку.

Вшанування пам’яті військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на Львівщині / Фото: Пресслужба Львівської ОДА

Як повідомлялося, сьогодні — День вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Цього дня віддають шану загиблим бойовим побратимам, усім, хто служив у лавах повітряно-десантних, аеромобільних, високомобільних та десантно-штурмових військах, виконував військовий обов’язок, захищаючи Україну.

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80-та окрема десантно-штурмова бригада — військове з’єднання високомобільних десантних військ України, що за організаційно-штатною структурою підпорядковується командуванню ВДВ ЗСУ. Базується у Львові. З 2014 року 80 бригада бере активну участь у бойових діях на Сході України.