Сьогодні в Україні вшановують загиблих десантників

В Україні 2 серпня відзначають День вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"2 серпня - це шана загиблим бойовим побратимам, всім, хто проходив службу в лавах Повітряно-десантних, Аеромобільних, Високомобільних та Десантно-штурмових військах, виконував військовий обов'язок, захищаючи Україну та її народ від російсього ворога", - йдеться у дописі.

Як зазначається, цього дня заходи на вшанування пам'яті загиблих воїнів-десантників проходитимуть в усіх військових частинах ДШВ.

Основне дійство проходитиме на Смолянському військовому кладовищі у Житомирі за участю керівного складу командування Десантно-штурмових військ, особового складу військових частин місцевого гарнізону, ветеранів-десантників, рідних і близьких загиблих воїнів.

Як відомо, з 1999 до 2017 року в Україні 2 серпня відзначався День Високомобільних десантних військ. До 1999 року це професійне свято десантників не було визначене офіційно й спиралося на радянську традицію.

У 2017 році воно було замінене на День Десантно-штурмових військ, а його відзначення перенесено на 21 листопада.