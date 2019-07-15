Полковник зі США розповів, чим його вразили українські десантники

На Львівщині у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки відбулася церемонія закриття навчань 95-ї ОДШБ за програмою «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна» (JMTG-U).

Про це повідомляє Міністерство оборони.

У виступі на церемонії начальник «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна» підполковник збройних сил США Роберт Трейсі зазначив, що задоволений і вражений прагненням українських військових до знань.

Десантники 95-ї ОДШБ завершили курс навчання / Фото: mil.gov.ua

З вітальним словом до армійців також звернувся начальник Навчального центру підготовки підрозділів Міжнародного центру миротворчості та безпеки полковник Павло Рожко. Він наголосив, що підрозділ засвоїв навчальну програму на відмінно.

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У ході урочистостей відбулося нагородження військовослужбовців, які відзначилися під час проходження курсу.