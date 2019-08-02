У Вінниці невідомі розтрощили двері в приміщенні суду

У Вінниці в ніч проти п’ятниці невідомі розтрощили двері в приміщенні Сьомого апеляційного адмінсуду.

Про це повідомляє пресслужба Сьомого апеляційного адміністративного суду на своїй сторінці у Facebook.

«Цієї ночі невідома особа розбила вхідні двері до Сьомого апеляційного адміністративного суду камінцем. Дрібне хуліганство чи спроба тиску на суд? Цей прикрий інцидент закономірно можна пов'язати зі спробою втручання у роботу суду, адже, на жаль, у сучасному житті судової влади подібні провокації стають частішими і набувають подекуди загрозливого характеру», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, керівництво суду вже подало відповідну заяву до правоохоронних органів, особа зловмисника встановлюється і ведуться слідчі дії.

У відомстві зазначили, що цей інцидент не вплине на хід розгляду справ Сьомим апеляційним адміністративним судом, установа працюватиме у звичному режимі.

Фото: Facebook Пресслужби 7ААС