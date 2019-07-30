Вінницький суд вдруге відмовив кандидату від "Слуги народу" у перерахунку голосів
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в інформаційному центрі Вінницького окружного адміністративного суду.
"Кандидат у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №15 Віталій Пращук 27 липня вдруге звернувся до суду, а 29 липня судом першої інстанції було ухвалено рішення про відмову в задоволенні адміністративного позову", - повідомили у відомстві.
В інформаційному центрі суду уточнили, що першого разу Пращук оскаржував результати виборів на 212 виборчих дільницях мажоритарного округу №15 через нібито порушення, допущені в ході виборчої кампанії, його основною конкуренткою-самовисуванкою Ларисою Білозір. У другому позові йшлося про дві виборчі дільниці, розташовані у м. Тульчин.
Згідно з результатами 100% опрацьованих ЦВК протоколів з округу №15, Лариса Білозір лідирує у мажоритарному окрузі, - її підтримали 26 143 виборців, або 35,87% тих, хто взяв участь в голосуванні. У Пращука – другий результат: 22 356 голосів або 30,67%.