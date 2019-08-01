Поліція затримала паліїв білоруського асфальтного заводу на Миколаївщині

Миколаївські поліцейські затримали зловмисників, які підпалили та знищили майно білоруського асфальтного заводу в Новобузькому районі.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

«Вранці 1 серпня у ході масштабної спецоперації правоохоронців у місті Одеса, миколаївські поліцейські затримали банду зловмисників, які підпалили та знищили майно білоруського асфальтного заводу в Новобузькому районі. Мотивом скоєння злочину стала бізнес-конкуренція», - йдеться у повідомленні.

22 лютого до правоохоронців надійшло повідомлення від охоронця асфальтного заводу про те, що вночі у м. Новий Буг невідомі проникли на територію підприємства та вчинили підпал. Зловмисники нанесли тілесні ушкодження заявнику, зв’язали його мотузкою, після чого підпалили щитову пульту управління та генератор підприємства запальною сумішшю.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Тоді ж Посольство Білорусі в Києві направило ноту в МЗС України у зв'язку з підпалом і знищенням майна асфальтобетонного заводу в Миколаївській області, встановленого білоруським будтрестом.

Як і було обіцяно начальником ГУНП в Миколаївській області полковником поліції Олександром Анохіним під час останнього візиту Президента України Володимира Зеленського, впродовж двох тижнів правоохоронці розкрили вказаний злочин.

Протягом п’яти місяців оперативні співробітники вистежували злодіїв та збирали докази їх злочинної діяльності.

До складу угруповання входить троє одеситів 30, 35, 42 років з кримінальним досвідом. Зокрема, підтверджують їхню безпосередню причетність до вчинення підпалу та знищення майна результати експертизи ДНК, які були вилучені на місці події.

У ході санкціонованих обшуків один із зловмисників намагався втекти через вікно квартири на четвертому поверсі за допомогою зв’язаних простирадл. А за місцями мешкання двох фігурантів слідчі вилучили мобільні телефони, які кримінальники використовували для зв’язку, та автомобіль, на якому вони пересувались у день вчинення злочину.

Третій, найстарший із злочинців, наразі ще перебуває у розшуку. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення його місця перебування та затримання.

Найближчим часом зловмисникам оголошуватиметься підозра та судом буде обрано міру запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. За скоєне чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі.