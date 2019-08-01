Майже 600 патрулів Нацгвардії вийшли на чергування по всій країні

На чергування по всій території України заступили 593 патрулі Нацгвардії.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує пресслужба МВС.

"З 1 серпня військовослужбовці Національної гвардії виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів. До цього гвардійці несли службу виключно спільно зі співробітниками Національної поліції", - йдеться у повідомленні.

Яровий поінформував, що на чергування заступили понад 2 тис. військовослужбовців Національної гвардії. Вони несуть службу в складі 593 патрулів, з яких: 317 самостійних піших, 104 на патрульних автомобілях, 172 – спільні з поліцейськими, 104 – автомобільні, 68 – зі службовими собаками.

"Патрулі Нацгвардії несуть службу у 175 зонах оперативного реагування. Їх розстановку та функціонал визначає начальник відповідного територіального підрозділу Національної поліції в залежності від оперативної криміногенної ситуації", - сказав перший заступник глави МВС.

Як зазначається, відповідне доручення про залучення сил та засобів Нацгвардії до самостійного патрулювання населених пунктів країни наприкінці липня 2019 року підписав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Фото: mvs.gov.ua