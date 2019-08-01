Розмінування Донбасу: Нацгвардія готує саперів

Національна гвардія України готує фахівців для розмінування Донбасу.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Нацгвардія готує фахівців для розмінування Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, нацгвардійці зі Слов’янська, Маріуполя, Харкова, Сум, Охтирки та представники Національної Академії НГУ поглиблюють свої знання на зборах груп розмінування на військовому стрільбищі Слобожанської бригади під Харковом.

Уточнюється, що окрім звичних, раритетних, ІМП (індукційних міношукачів напівпровідникових), "у них в руках набагато чутливіші та зручніші американські металодетектори Garrett, які знаходять металеві елементи боєприпасів на глибині до 80 сантиметрів, і можуть працювати до 18 годин".

Наголошується, що "це далеко не всі інновації серед пошукового устаткування саперів Нацгвардії".

"Серед новинок – система Grоundshark, або "Земляна акула". Це – подарунок народу США Нацгвардії України. "Земляна акула" – ергономічна, легко підлаштовується під сапера. Прилад сканує ґрунт на два метри в глибину. Має монітор, де візуалізовані результати ехолокації. Тобто, ми бачимо обриси предмету, щільність ґрунту, тощо", - зазначив начальник інженерної служби Східного територіального управління НГУ Мар’ян Балагуш.

Балагуш уточнив, що цей прилад знаходить металеві та пластикові предмети, його можна налаштувати на певний клас чи розмір предметів, а ще він авторизує сапера, зчитує геолокацію, фіксує дані про потенційно небезпечні знахідки. Прилад працює автономно впродовж доби.

Уточнюється, що "також у центрі уваги саперів-гвардійців – саморобні вибухові пристрої – найбільш підступна загроза, від якої дедалі частіше потерпають діти та дорослі, цивільні та військові".

"Сапер має пам’ятати, що заміновано може бути що завгодно і під виглядом будь-чого! Подібній диявольській фантазії, по суті, не має меж. Вибухові пристрої можуть бути пов’язані між собою у різноманітних комбінаціях. Стовідсоткової впевненості, що ти все врахував, немає, навіть, при роботі зі штатними боєприпасами", – пояснив Балагуш.

У відомстві поінформували, що впродовж чотирьох днів сапери виконали величезний спектр завдань, працювали над виявленням, знешкодженням протитанкових та протипіхотних мін, артилерійських снарядів, різноманітних керованих та некерованих боєприпасів, займалися фіксацією та документуванням мінних загороджень тощо.

Результатом зборів, зазначили у МВС, є допуск груп розмінування до виконання завдань за призначенням.

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Серед учасників зборів – сапери, які працювали в Іраку, Лівані, на Балканах та на найбільш забрудненій мінами території планети Земля – на Донбасі, в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Фото: mvs.gov.ua