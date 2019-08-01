Відсьогодні на вулиці вийдуть патрулі Нацгвардії

З 1 серпня військовослужбовці Національної гвардії вийдуть на вулиці для охорони громадського порядку в складі самостійних піших патрулів.

Про це повідомляє МВС у Twitter.

"Робимо вулиці безпечнішими! З 1 серпня 2019 року військовослужбовці Національної гвардії України виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів", - йдеться у повідомленні.

Робимо вулиці безпечнішими!



З 1 серпня 2019 року військовослужбовці Національної гвардії України виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів.

Буде залучено близько 2000 патрульних, 100 автівок та 100 службових собак 🐶 pic.twitter.com/xWA5cjUzkC — МВС України (@MVS_UA) 31 липня 2019 р. Читайте також: Патрулі Нацгвардії з 1 серпня самостійно охоронятимуть громадський порядок

Зазначається, що до патрулювання буде залучено близько 2000 гвардійців, а також 100 автомобілів і 100 службових собак.