Відсьогодні на вулиці вийдуть патрулі Нацгвардії

Відсьогодні на вулиці вийдуть патрулі Нацгвардії

Укрінформ
З 1 серпня військовослужбовці Національної гвардії вийдуть на вулиці для охорони громадського порядку в складі самостійних піших патрулів.

Про це повідомляє МВС у Twitter.

"Робимо вулиці безпечнішими! З 1 серпня 2019 року військовослужбовці Національної гвардії України виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що до патрулювання буде залучено близько 2000 гвардійців, а також 100 автомобілів і 100 службових собак.

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