Патрулі Нацгвардії з 1 серпня самостійно охоронятимуть громадський порядок

На охорону громадського порядку виходитимуть близько 2 тисяч військовослужбовців Нацгвардії.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує МВС.

Він зазначив, що за підсумками спільної наради з головою Нацполіції, командувачем Нацгвардії та зацікавленими службами було прийнято рішення про створення спільних груп із представників Нацполіції та Нацгвардії для напрацювання нормативно-правових актів, алгоритму дій та порядку взаємодії з метою самостійного несення служби військовослужбовцями НГУ.

"За результатами цієї роботи було підготовлено доручення міністра внутрішніх справ щодо самостійного несення служби підрозділами Нацгвардії 5 днів на тиждень 6 годин з моменту виходу на маршрут. У таких патрулях буде задіяно 50% особового складу патрульних підрозділів Нацгвардії”, - повідомив Яровий.

Він уточнив, що особовий склад НГУ розпочне виконання визначених завдань з 1 серпня.

Заступник командувача Нацгвардії Микола Миколенко зазначив, що згідно з установленими нормами, НГУ у дні для чергувань спроможна виділити на патрульну службу близько 2 тисяч військовослужбовців - з подальшим нарощуванням особового складу.

"Зони оперативного реагування, день і час несення служби, кількість змін, з урахуванням оперативної обстановки, визначаються керівником органу Нацполіції за погодженням з командиром військової частини Нацгвардії. Під час виконання визначених завдань служби наряди Нацгвардії перебувають в оперативному підпорядкування керівника органу Нацполіції, на території обслуговування якого вони несуть службу”, - пояснив Миколенко.