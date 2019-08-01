У Миколаєві презентували попередні дослідження щодо будівництва мосту

Японське агентство міжнародного співробітництва JICA презентувало результати попередніх досліджень у рамках проекту будівництва мосту через Південний Буг у Миколаєві.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«Представники місії JICA в Україні презентували результати попередніх досліджень у рамках проекту будівництва мосту через Південний Буг у Миколаєві», - йдеться у повідомленні.

Японське агентство міжнародного співробітництва JICA представляли головні консультанти консалтингового агентства Central Consultant — Масахіро Накаі та Аокі Сатоши. Команда JICA працювала над дослідженнями в рамках реалізації проекту будівництва об’їзного мосту через Південний Буг із травня минулого року.

«Наша мета — збудувати міст, що слугуватиме довгі роки. Ми повторно провели детальні дослідження та тестування, щоб максимально усунути всі неточності та об’єктивно оцінити нашу роботу. Зокрема, повторно дослідили ризики зсувів ґрунту та ще раз виконали розрахунки критеріїв оцінювання. У результаті реалізації проекту буде усунено проблему з заторами в місті Миколаєві, а також покращено транспортну розв’язку на півдні Україні», - сказав Накаі.

Дослідження складається з 22 пунктів і більша його частина вже завершена. Слід зауважити, що спеціалісти чітко дотримуються встановленого графіку. Фінальний звіт буде представлено в листопаді 2019 року.

Японські фахівці детально розповіли про критерії оцінювання можливих маршрутів будівництва мостового переходу та формули, що для цього застосовувалися. За кожним критерієм виставляли бали, які дозволять об’єктивно визначити пріоритетність.

«Ми заслухали інформацію про переваги та ризики чотирьох маршрутів, що можуть бути обрані для будівництва мостового переходу через Південний Буг. На думку експертів, основним ризиком під час будівництва та експлуатації є наявність зон зсувів ґрунту, а також можливі перешкоди для проходження суден. Згідно з розрахунками критеріїв оцінювання, наданих фахівцями, найбільшу кількість балів набрав маршрут №3. Зауважень до методики оцінювання в членів робочої групи не було. Після ретельного розгляду сукупності чинників ми погоджуємося, що найбільш оптимальним є прокладання мостового переходу через Південний Буг саме за цим маршрутом», — підсумував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За результатами наради сторони підпишуть тристоронній протокол, у якому зафіксують попередні результати обговорення. Також японським фахівцям нададуть додаткову інформацію щодо Генерального плану міста Миколаєва та земельного кадастру.

Як уже повідомляв Укрінформ, у червні 2018 року компанія JICA (Японія) у Миколаєві презентувала проект будівництва мосту через р. Південний Буг, акцентувавши увагу на основних його складових. Зокрема, міст у цементобетоні має прослужити щонайменше 100 років, розглядається можливість його будівництва з шістьма смугами руху. Крім цього, буде облаштовано придорожні зони, врахувавши місцевість.

У Національній транспортній стратегії України на період до 2030 року цей об’їзний міст є одним із пріоритетних завдань. Його мета – знизити вантажопотік та створити зручні умови для жителів регіону та компаній, які тут здійснюють свою діяльність.