Реформа кримінальної поліції починається з чотирьох областей - Князєв

У Закарпатській, Львівській, Херсонській та Черкаській областях будуть реформовані поліцейські підрозділи боротьби з наркозлочинністю.

Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, передає Департамент комунікацій НПУ.

“Наразі обрано чотири регіони – Закарпатська, Львівська, Херсонська та Черкаська області. Керівники територіальних підрозділів повинні зрозуміти, що це перший крок реформування блоку кримінальної поліції, який потім буде спрямований на всі інші служби. Ці підрозділи не є експериментальними. Вони є першими, які будуть реформовані”, - сказав Князєв.

Він додав, що новоутворені потужні підрозділи працюватимуть над оперативними реалізаціями міжнародних масштабів. Тож, враховуючи різні аспекти, були обрані саме ці області.

Начальник Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Андрій Кіхтенко висловив вдячність американським партнерам за участь у реформуванні відомства, а також за готовність надати підтримку в реформуванні територіальних підрозділів.

Нарада керівництва Нацполіції / Фото: npu.gov.ua

Своєю чергою керівник відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Стефані Голмз наголосила на правильно обраних пріоритетах під час реформування підрозділів протидії наркозлочинності.

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“Ми дуже задоволені тим, як іде спільна робота з департаментом. Результат цієї співпраці дуже значний. Відтак до цього успіху ми хочемо залучити регіони. Ми будемо підтримувати вас не тільки при відборі персоналу, а й у процесі їхньої професійної підготовки та забезпеченні підрозділів необхідними засобами", - зазначила Голмз.

Зокрема, за її словами, радник відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Роберт Нортон братиме активну участь у співбесідах керівників і рядових працівників цих підрозділів.