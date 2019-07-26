Князєв обіцяє посилити боротьбу з агрорейдерами

Посилення протидії рейдерським атакам у сільськогосподарській сфері – завдання кожного керівника територіального органу Нацполіції в регіонах.

Про це під час наради за участю керівників територіальних органів Нацполіції на базі МВС України під головуванням першого заступника глави відомства Сергія Ярового заявив голова Нацполіції України Сергій Князєв, повідомляє Департамент комунікації НПУ.

«Щодо рейдерських атак, які розпочинаються зараз у сільськогосподарській сфері. Посилення протидії таким правопорушенням – завдання кожного керівника у регіоні. Урожай має зібрати той, хто його посіяв. А всі господарські спори мають вирішуватися виключно у правовому полі», – підкреслив Князєв.

Він також нагадав про випадок на Харківщині, де поліція спрацювала на упередження рейдерства.

Як повідомляв Укрінформ, 23 липня на Харківщині поліцейські затримали 46 рейдерів, які намагалися "віджати" агрофірму.