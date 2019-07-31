У житомирських вишах вибухівки не знайшли

У жодному із трьох вищих навчальних закладів Житомира, які отримали електронні листи про замінування, не знайшли вибухівки.

Про це у Facebook повідомляє поліція Житомирської області.

«Правоохоронці завершили огляд приміщень та територій трьох вищих навчальних закладів, про «замінування» яких йшлося в електронних повідомленнях. Жодних предметів, що могли б становити загрозу безпеці громадян, не виявлено», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація трьох житомирських вишів повідомила поліцію про електронні листи, в яких ішлося про замінування.

Правоохоронці наразі вживають заходів щодо встановлення авторів анонімних повідомлень.

Загалом, у липні це вже вчетверте поліція перевіряє повідомлення про замінування вишів Житомира. У минулі рази вибухівки також не виявили.