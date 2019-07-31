У Харкові "замінували" три виші

У Харкові надійшло повідомлення про закладання вибухівки у трьох навчальних закладах.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області. “Повідомлення про закладення вибухівки в навчальних закладах на проспекті Науки, вулиці Маршала Бажанова та площі Конституції надійшли до поліції 31 липня”, - йдеться у повідомленні. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Читайте також: У трьох вишах Житомира шукають вибухівку Наразі триває огляд приміщень та прилеглої території.