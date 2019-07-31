У Харкові

У Харкові "замінували" три виші

Укрінформ
У Харкові надійшло повідомлення про закладання вибухівки у трьох навчальних закладах.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“Повідомлення про закладення вибухівки в навчальних закладах на проспекті Науки, вулиці Маршала Бажанова та площі Конституції надійшли до поліції 31 липня”, - йдеться у повідомленні.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

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Наразі триває огляд приміщень та прилеглої території.

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