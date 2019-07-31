Нетверезий водій протягнув інспектора за авто кілька метрів і втік із місця пригоди

«Близько 23.30 по вул. Небесної Сотні поліцейські автопатруля помітили транспортний засіб, що рухався з ввімкненим аварійним світлом та маневрував по проїздній частині, не включаючи покажчики повороту. Патрульні подали водієві сигнал про зупинку. Він став, але на запитання інспекторів відповідати відмовився, як і надати посвідчення на право керування транспортним засобом. При цьому у чоловіка були явні зовнішні ознаки сп’яніння», - йдеться у дописі.

Вказується, що згодом водій підняв склопідйомник своїх дверцят, затиснувши при цьому руку одного з патрульних, та різко розпочав рух авто. У результаті порушник протяг поліцейського за своїм автомобілем близько 35 м.

Натомість сам водій утік з місця пригоди й наразі тривають заходи для його затримання.

Окрім адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху йому загрожує ще й кримінальна.

Кваліфікація події – ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років.