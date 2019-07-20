Під Києвом авто збило пішоходів, троє людей загинули

Троє пішоходів загинули внаслідок ДТП, що сталася увечері у п'ятницю на автодорозі Київ–Одеса — поблизу села Віта Поштова, що на Київщині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

“20-річний житель м. Васильків, Київської області, здійснюючи обгон, допустив наїзд на пішоходів, які переходили проїжджу частину у невстановленому місці. Внаслідок ДТП пішоходи – дві жінки та чоловік - від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події. Потерпілі - місцеві жителі”, - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, водій на місці пригоди був тверезий. Затриманий дає покази слідчим.

Уцьому зв'язку відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу.

На місці події працюють: начальник та слідчі відділу поліції, слідчо-оперативна група Головного управління поліції та патрульна поліція.