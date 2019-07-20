У Києві за півроку сталося майже 20 тисяч ДТП

За перше півріччя 2019 року в столиці зареєстровано 19 тис. 221 ДТП, з них 1023 - з потерпілими.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у Facebook.

"За видами ДТП переважають зіткнення двох і більше автомобілів (75%), 16% - наїзд на транспортний засіб, що стоїть, та 6% - наїзд на перешкоду. Наїзд на пішохода - 2,5%, наїзд на велосипедиста - 0,3%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найчастіше аварії стаються по п'ятницях, у період між 17-ю та 18-ю годинами - саме в цей час спостерігається збільшений автомобільний потік у напрямку виїзду з міста. Найменше автопригод фіксується у вихідні.

Основними причинами ДТП, за даними поліції, є порушення правил маневрування (47%), недодержання дистанції (25%) та перевищення безпечної швидкості (13%).

"Якщо окремо аналізувати ДТП з потерпілими, то до цих причин варто ще додати аварії через керування в стані сп'яніння та порушення правил проїзду перехресть", - додали у патрульній поліції Києва.

За I півріччя цього року столичні патрульні притягнули до адміністративної відповідальності 6083 водіїв за керування транспортними засобами в стані сп'яніння.