У столиці взялися за порушників паркування — КМДА

У середу, 10 липня, інспектори з паркування працюють у центральній частині столиці, де спостерігається найбільша проблема з паркуванням, – зокрема, у Печерському, Шевченківському та частково Голосіївському районах.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

"Інспектори з паркування у липні перейшли до другого етапу діяльності – фіксації у режимі фотозйомки або відеозапису порушень правил дорожнього руху, а також винесення постанов про адміністративні стягнення. Протягом останніх кількох місяців інспектори працювали у попереджувальному режимі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інспектор з паркування друкуватиме повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, яке розміщується на лобовому склі автомобіля. Винесені постанови про адміністративні стягнення з доказовою базою правопорушення надсилатимуть власникам транспортних засобів рекомендованими листами протягом трьох днів з дня винесення постанови про адміністративне стягнення.

Інспектори з паркування не мають права брати готівку в рахунок оплати паркування або в рахунок оплати штрафів, накладених на місці вчинення правопорушення, адже за це передбачено штраф у розмірі від 15 до 70 неоподатковуваних мінімумів.

На сьогодні інспектори з паркування можуть оштрафувати за порушення правил зупинки та стоянки автомобіля (ч. 1 статті 122 КУПАП) – розміщення автомобіля в зоні дії знаків 3.34 та 3.35 – штраф у розмірі 255 грн.

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Крім того, штрафуватимуть за порушення правил зупинки та стоянки автомобіля (ч. 3 статті 122 КУПАП) – розміщення автомобіля, що створює перешкоди дорожнього руху або загрозу безпеці руху, в тому числі: зупинка ближче 30 метрів від посадкових майданчиків громадського транспорту або від дорожнього знаку такої зупинки з обох боків, зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, зупинка ближче 10 метрів від виїздів із прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду, зупинка на перехрестях та ближче 10 метрів від них з обох боків.

Стоянка у місцях, де створюється перешкода для руху пішоходів, обійдеться порушникам штрафом у розмірі 510 грн з тимчасовим затриманням (евакуацією) автомобіля. Кияни мають змогу залишати інформацію про порушення паркування через контакт-центр за номером 15-51. Крім того, можна зателефонувати до поліції на номер 102 та за номером: 0-800-300-516 (довідкова служба КП «Київтранспарксервіс»).

Як відомо, у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з Патрульною поліцією Києва.

Фото: КМДА