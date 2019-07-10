У Києві комунальники вийшли у рейд проти неправильно припаркованих авто

У Києві комунальники евакуюють автомобілі, що припарковані на смугах громадського транспорту.

Про це повідомляє КП "Центр організації громадського руху міста Києва" у Facebook.

"Співробітники Центру організації громадського руху міста Києва спільно з Патрульною поліцією Києва та "Київтранспарксервіс" сьогодні зранку здійснюють спільний рейд з переміщення транспортних засобів, припаркованих на смузі громадського транспорту по бульвару Тараса Шевченка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі заходи мають підвищити пропускну здатність вулиці та забезпечити пріоритет руху громадського транспорту, що є одним з положень Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

У підприємстві повідомили, що з 1 по 7 липня 2019 року, в рамках співпраці КП «Центр організації дорожнього руху» і Управління патрульної поліції в м.Києві, співробітниками комунального підприємства переміщено на спеціальний майданчик 21 транспортний засіб порушників правил дорожнього руху, які були тимчасово затримані патрульними поліцейськими.

Водночас, як повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін у Facebook, на вулицях Києва з метою подолання хаотичного паркування працюють інспектори з паркування Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

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"Інспектори працюють по визначених маршрутах у центральній частині міста, де спостерігається найбільша проблема з паркуванням (зокрема у Печерському, Шевченківському та частково Голосіївському районах)", - зазначив він.

Як повідомлялося, відтепер знайти евакуйоване авто в Києві можна онлайн. Інспектори виписуватимуть штрафну квитанцію на неправильно припаркований автомобіль та на місці вноситимуть дані про транспорт та адресу штрафмайданчика на сайт системи "Майно".