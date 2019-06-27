В Україні дозволять будувати парковки на дахах

В Україні дозволять будувати парковки на дахах

Укрінформ
З 1 липня в Україні почнуть діяти нові Державно-будівельні норми, які дозволять будувати парковки на покрівлях торговельних центрів та інших громадських будівель.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

"Такі стоянки буде дозволено розміщувати на експлуатованих покрівлях громадських будівель і споруд. Наприклад, торговельних і торговельно-розважальних центрів, адміністративних та інших споруд. Виняток становлять будівлі дитсадків, шкіл та корпусів лікарень з палатами", - розповів Парцхаладзе.

Він додав, що оновлені ДБН наберуть чинності з 1 липня 2019 року.

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За словами Парцхаладзе, для будівництва парковки на даху будинку, необхідно буде дотримуватись низки технічних вимог. Зокрема, на всіх автостоянках, розміщених на покрівлях, не можна буде встановлювати будь-які тимчасові укриття для автомобілів. Також при будівництві подібних парковок необхідно буде обов'язково розміщувати евакуаційні виходи та дотримуватись вимог ДБН "Планування і забудова територій".

Фото: pixabay.com

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