Одеський суд викликає прокурорів САП у "справі Труханова"

Малиновський райсуд Одеси надіслав повістку до САП про виклик прокурорів САП у "справі Труханова".

Про це повідомляє пресслужба САП.

"У вівторок, 30 липня, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою отримано повістку про виклик на 09:15 год. 6 серпня 2019 року до Малиновського райсуду Одеси у кримінальному провадженні щодо нині чинного очільника міськради Одеси та інших осіб, яких суд 4 липня 2019 року виправдав і визнав невинуватими у інкримінованих злочинах щодо заволодіння коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною", - йдеться у повідомленні.

У САП уточнили, що з огляду на те, що прокурором завчасно було заплановано ознайомлення в суді з матеріалами судового провадження у визначений судом час прокурор візьме участь у засіданні. Хоча з повістки незрозуміло, у зв’язку з чим суд призначив засідання і яке питання підлягає розгляду.

Тут нагадали, що представники громадськості, які моніторили хід судового розгляду цього кримінального провадження, мають можливість бути присутніми під час зазначеного відкритого судового засідання.

Як повідомлялося, прокурори САП Валентин Мусіяка і Максим Кравченко протягом більш як півроку здійснювали підтримку обвинувачення в суді проти міського голови Геннадія Труханова і групи посадовців та підприємців. Однак 9 липня Малиновський райсуд Одеси під головуванням Сергія Черевка визнав вину Труханова і групи посадовців та підприємців не доведеною і зняв арешт з майна та рахунків обвинувачених.

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Проте прокурори САП категорично не погодилися із цим судовим рішенням. На думку сторони обвинувачення, детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, проведено всебічне, повне та неупереджене досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зібрано численну кількість належних та допустимих доказів, які у своїй сукупності у повному обсязі доводять винуватість Одеського міського голови та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

Зважаючи на це, після з ознайомленням з повним текстом вироку, керівництво САП сповістило, що буде подано апеляційну скаргу на вказане рішення суду.