Суд Одеси відклав розгляд нової справи проти Труханова

Суд Одеси відклав у п'ятницю, 19 липня, розгляд справи щодо обвинувачення Одеського міського голови Геннадія Труханова у внесенні завідомо неправдивих відомостей до декларацій за 2015 і 2016 роки про майно і доходи.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі райсуду.

"Головуючий на засіданні колегії суддя Анатолій Дерус не зміг сьогодні розпочати слухання справи за обвинувальним актом САП стосовно мера Одеси Труханова, якому інкримінують подання завідомо неправдивих відомостей до декларацій про майно і доходи за 2015 і 2016 року. Підставою перенесення розгляду провадження стала неявка на засідання члена колегії судді Руслана Абухіна, який відбув у відпустку", - зазначила речниця райсуду Ольга Галіна.

Розгляд справи Труханова по суті колегія суддів розпочне після повернення з відпустки судді Абухіна, додала Галіна.

Варто зазначити, що Труханов не вніс, за даними НАБУ, до своїх декларацій за 2015 і 2016 роки відомості про майно і доходи, власником яких є особа, з якою мер Одеси протягом 2015-2016 років спільно проживав. Йдеться про колишню дружину мера, з якою він офіційно розлучився в 1997 році.

НАБУ розслідувало кримінальне провадження за ознаками ст. 366-1 Кримінального кодексу України з листопада 2017 року. Підозру Труханову з боку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було пред'явлено в березні 2019 року. Мера Одеси прокурори САП звинувачують, зокрема, в тому, що не внесено до декларації відомості про наявні в його дружини квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, житлові приміщення, два автомобілі, земельні ділянки та відсотки вкладень в банках. Згідно з результатами досудового розслідування, Труханов не задекларував у цілому в 2015 році майна і доходів на суму 32,48 мільйона гривень, в 2016 році - на 18,81 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, це вже друге судове провадження за обвинувальним актом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проти Труханова. 9 липня Малиновський райсуд Одеси завершив розгляд звинувачення САП проти Труханова та групи підлеглих чиновників у заволодінні багатомільйонними бюджетними коштами Одеси, які восени 2016 року мерія пустила на придбання адмінбудівлі збанкрутілого заводу «Краян». Колегія суддів під головуванням Сергія Черевка визнала більшість наданих доказів недопустимими й винесла виправдальний вирок Труханову і групі фігурантів у справі.

Проте керівництво САП категорично не погоджується з судовим вироком, і прокурорами САП буде подано у межах встановлених строків апеляційну скаргу.