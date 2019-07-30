Липень прощається з українцями грозами та спекою до +34°

У більшості областей України завтра, 31 липня, короткочасні дощі, грози, температура вдень 24-29°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"31 липня мінлива хмарність. У більшості областей короткочасні дощі, грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с; температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, у південній частині вночі 20-24°, вдень 30-34°.У північних областях вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів; температура вночі 12-17°, вдень 21-26°. Вітер в країні північно-західний, 5-10 м/с", - зазначається у повідомленні.

У Києві завтра також очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.

У столичній області 31 липня мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

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1 та 2 серпня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише 1 серпня в Карпатському регіоні, вдень 2 серпня у західних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°; у південній частині та на Закарпатті вночі 14-19°, вдень 24-29°.

У Києві та Київській області мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 2 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.

3 і 4 серпня в Україні короткочасні дощі, грози (у західних та північних областях місцями).Температура вночі 10-16°; вдень 18-24°, на півдні країни подекуди до 27°.

У Києві та області місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-15°; вдень 18-23°.