У Києві зафіксували перший температурний антирекорд літа

У столиці зафіксовано перший температурний антирекорд цьогорічного літа: у середу температура води у Дніпрі в межах Києва вперше після 27 травня стала нижчою за +20°С.

Про це йдеться у повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Завдяки тривалому зниженню температури повітря у Києві, яка з 9 липня є нижчою за кліматичну норму, у середу температура води у Дніпрі в межах Києва вперше після 27 травня стала нижчою за +20,0°С", - йдеться у повідомленні.

За даними спостережень гідрологічної станції Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, 17 липня середньодобова температура води була +19,8°С і продовжує знижуватися.

"Але літо триває, і з підвищенням температури повітря вода у Дніпрі знову стане теплішою і перевищить +20,0°С", - додали в обсерваторії.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві на початку липня 2019 року зафіксували два температурні рекорди. Загалом з початку року в Києві встановлено 18 температурних рекордів.